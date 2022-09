Italiano: “Fischi di frustrazione dei nostri tifosi, abbiamo problemi in attacco e ci manca fame sotto rete. Possiamo dire la nostra in questa competizione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, spiega dopo il pareggio con l’RFS: “Penso che siano fischi di frustrazione quelli dei nostri tifosi, perché non è possibile vincere una partita dove hai tirato trenta volte in porta. Paghiamo ancora una volta la nostra mancanza di fame sotto rete”.

E ancora: “Ci dobbiamo dare una sveglia sotto porta, non c’è altro da dire Jovic ha avuto due grandi occasioni. Abbiamo dei problemi lì davanti, trenta tiri, 70% di possesso palla, lavoriamo per quello”.

E infine: “Stiamo cercando di adattarci a questo nuovo habitat che è quello di allenarci poco e giocare tanto. Possiamo dire la nostra in questa competizione. Si spera di non sprecare tante energie di partita in partita ma tra due giorni si comincia e si rigioca e metteremo in campo undici giocatori che possano reggere”.