Italiano: “Il voto al ritiro è altissimo, ho trovato ragazzi stupendi. Adesso vedremo se e come si può migliorare la Fiorentina”

MOENA – Al termine dell’amichevole contro la Virtus Verona, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “Se vuoi cercare di entrare nella metà campo avversaria, è normale restringere il campo e avere tanta gente vicino alla palla e non sulla riga laterale. I principi primari di questa squadra devono essere agonismo e recupero palla in alta. Ho visto che Vlahovic è stato applaudito per un palla recuperata: se questo è lo spirito di tutti, siamo sulla buona strada. Un voto al ritiro? La partita di ieri mi è piaciuta tantissimo, c’è stata partecipazione di tutti e i gol sono stati costruiti. Oggi un po’ meno ad inizio partita, dopo però siamo stati bravi come ieri. Il voto è altissimo per la partecipazione, l’abnegazione e la disponibilità: sinceramente non me l’aspettavo, ho trovato ragazzi stupendi”.

Continua così Italiano: “Sono tutti giocatori di livello e qualità, adesso alla ripresa torneranno anche i Nazionali. I giovani della Primavera sono molto interessanti, adesso faremo le giuste valutazioni. Bisogna cercare di vedere se si può migliorare e aggiungere qualcosa per essere ancora più competitivi”.