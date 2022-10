Italiano: “In campionato adesso dobbiamo iniziare a correre. Cabral? Siamo tanti, cercheremo di non abbandonare nessuno”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, si è espresso così al termine della gara contro gli Hearts: “Serviva questa vittoria, per il morale soprattutto. Abbiamo fatto una partita d’orgoglio, abbiamo segnato in ogni occasione che abbiamo creato. Nel secondo tempo abbiamo amministrato, perché le energie sono importanti. Cabral? Siamo tanti, stiamo premiando chi in questo momento dà qualcosa in termini di efficacia e gol. Sono solamente momenti. Nulla è precluso per nessuno. Si va avanti, cercando di non abbandonare nel percorso nessun calciatore”.

Poi ha proseguito: “Oggi abbiamo concesso tre tiri. Dobbiamo iniziare ad avere continuità di prestazioni e risultati. Lecce? E’ una squadra che va forte, dovremo preparare bene la gara. In campionato adesso dobbiamo iniziare a correre. Gonzalez? Sono contento per lui. Adesso abbiamo quasi tutti i calciatori a disposizione”.