Italiano: “Incontriamo una squadra veloce e che ci può mettere in difficoltà. Contro il Lecce servirà massima attenzione”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN poco prima della partita contro il Lecce: “Affrontiamo per l’ennesima volta in un periodo positivo per noi squadre fastidiose, che ci possono mettere in difficoltà, che hanno velocità, intensità, ritmo. Soprattutto hanno messo in difficoltà squadre di valore”.

E prosegue: “Oggi sono convinto che sarà una partita dove la massima attenzione dovrà regnare per cercare di avere la meglio contro una squadra che, soprattutto lontano da Lecce, ha messo in difficoltà tante avversarie”.