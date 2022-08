Italiano: “Jovic va riattivato, ha le qualità di un campione e sta a noi tirargliele fuori. Fatta una grande partita contro uno squadrone”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN ha commentato il pareggio col Napoli, dicendo: “E’ stata una partita un po’ strana, un’azione da una parte e un’azione dall’altra. Abbiamo cercato di dare più compattezza alla squadra e più attenzione per evitare di prendere qualche gol di troppo. E’ chiaro che ora dobbiamo azzardare qualcosa di più anche in attacco. Io sono felice di quello che hanno fatto i ragazzi contro uno squadrone ma dobbiamo cominciare a segnare perché sono tre partite che non lo facciamo. Una volta gli 0-0 non mi piacevano…”.

Su Jovic: “La mia sensazione è che vada riattivato in tutto, condizione fisica, aspetto mentale, del fatto che gioca con la Fiorentina e non con tutti campionissimi. Negli allenamenti si intravede la bravura e la qualità di un campione e tireremo fuori le sue qualità. Come unica punta non ha mai lavorato in maniera convinta, ma può farla e si deve rigenerare. Lui può fare la differenza e ha una forza fisica che è straripante, siamo tutti ad aspettarlo”.

E infine: “Barak ho dovuto schierarlo perché avevamo speso tantissimo, Dodô è migliorato tantissimo rispetto alla partita con l’Empoli, le qualità ci sono”.