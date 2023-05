Italiano: “Kouame straordinario, sempre al mio fianco se c’è da fare la guerra. Jovic ha allenato la sua mente ed ora è un calciatore diverso nell’atteggiamento”

Mister Italiano parla in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma al Franchi: “Siamo tutti stanchi, dalla squadra ai cuochi ai magazzinieri. Bellissimo l’abbraccio e il calore della curva a fine gara dopo la rimonta. Siamo riusciti ad ottenere due finali e speriamo di concludere la stagione in maniera strepitosa”.

“Jovic? Non va allenato sempre il fisico, a volte anche la mente. Quella di Luka nell’ultimo periodo è diversa. Le occasioni nelle ultime partite derivano anche da questo, dalla sua capacità di entrare dentro le dinamiche della squadra. E’ cambiato, si vede da faccia ed atteggiamento. Mi dispiace che a Roma non abbia inciso ma son convinto che nelle prossime partite avremo un altro Jovic, diverso rispetto a quello che è arrivato in estate”.

“Senza palla ormai lavoriamo in un modo preciso da tempo. Ci capita raramente di chiuderci negli ultimi 20 metri. Capita di sbagliare e concedere occasioni agli avversari, così come ha fatto la Roma oggi. Sappiamo che possiamo subire gol in certe situazioni, l’importante è che non siano troppe in una gara. Lavoriamo per migliorare e ridurre al minimo le occasioni avversarie. Kouame oggi è entrato per sfruttare una precisa situazione in campo ed i palloni che potevamo mettere in mezzo, sfruttando i suoi centimetri. Christian ha uno spirito fantastico, se c’è da fare la guerra, lui è al fianco di Italiano. E’ straordinario, anche quando non gioca o lo utilizzo meno. Gli fa davvero onore, oggi abbiamo vinto per merito suo”.

“53 punti sono tantissimi, lo scorso anno abbiamo giocato 20 partite in meno, è un grandissimo successo. Siamo venuti fuori da un periodo non esaltante, nel girone di ritorno. Non abbiamo mai mollato ma sempre creduto nella rimonta in campionato, anche se viaggi, stanchezza, i pochi tempi per preparare la partita, ti tolgono tanto. Se dovessimo far bene a Sassuolo ci avvicineremmo alla quota della passata stagione. La Roma ha giocato a 4 dietro ed abbiamo dovuto cambiare il modo di fare la gara, ci hanno sorpresi. Nella ripresa abbiamo però reagito benissimo adattandoci e riuscendo a vincere”.