Italiano: “La Fiorentina è un cantiere aperto. Dopo un mese essere perfetti è impossibile, ma c’è entusiasmo”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Cosenza.

Queste le sue parole: “Come si arriva all’esordio stagionale? Il Cosenza è un vero e proprio cantiere aperto, ma penso che quasi tutte le squadre lo siano. Lo siamo anche noi, dato che c’è un allenatore nuovo che deve conoscere tutti i giocatori. Un dispiacere è stato non avere i Nazionali in ritiro, adesso vanno messi nella stessa condizione fisica dei compagni di squadra. Dopo quasi un mese essere perfetti è impossibile, ma ci presentiamo con entusiasmo. Le ultime due amichevoli potevano andare meglio, ma è giusto così. Anche la Fiorentina è un cantiere aperto, soprattutto per quanto riguarda il campo. Amrabat ha ancora da fare differenziato, mentre Kouame lavora con noi da tre giorni: li aspettiamo. Domani andrà in campo chi in questo momento può dare qualcosa in più a livello di crescita e proposta, ma per come lavoriamo penso che in questo momento possa accadere di tutto anche in vista della Roma“.