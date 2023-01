Italiano: “Lo spirito mostrato contro il Sassuolo mi è piaciuto molto e l’ho detto anche ai ragazzi. Gonzalez in questo momento non è in grado di giocare dall’inizio. Commisso? Vogliamo regalargli una gioia”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia dell’incontro di Coppa Italia contro la Sampdoria:

“Contro il Sassuolo siamo ripartiti con una vittoria dopo un mese e mezzo di fermo. Non sempre si può essere lucidissimi, ma ogni tanto ci può stare di vincere con meno brillantezza: lo spirito di sabato scorso mi è piaciuto tanto”.

Su Gonzalez: “In questo momento non può essere utilizzato dall’inizio, ma verrà chiamato in causa per alzare il suo minutaggio. Non va perso, perché il rischio ricadute è sempre dietro l’angolo. Ha quasi più gol che minuti, quindi non vediamo l’ora di riaverlo al 100%”.

Sul ritorno in Italia di Commisso: “Dovremo sfruttare il fattore campo e dare seguito all’ultima vittoria casalinga. Il calendario non è semplice, ma ora pensiamo solo alla Sampdoria. Siamo contentissimi che torni Commisso in un’occasione importante che va onorata, speriamo di dargli una gioia“.