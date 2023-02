Italiano: “Milenkovic è out domani, ci sono giocatori che non riescono a sostenere il triplo impegno settimanale. Domenica abbiamo giocato con grande intensità nonostante fossimo tornati da Braga alle 6 del mattino”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, si è soffermato sulla sfida ai portoghesi del Braga nel giorno che precede il secondo round del playoff di Conference League:

“Ci sono stati tanti momenti in cui avrei voluto dare continuità agli stessi giocatori: guardate Milenkovic, ci sono alcuni che non riescono a sostenere il triplo impegno settimanale. Mi piace coinvolgere tanti calciatori nel progetto, anche perché mi sembra che tutti riescano a fare bene, come Terzic e Ranieri. La fatica si fa sentire, nessuno ha detto che venerdì siamo tornati alle 6 del mattino e poi abbiamo dato grande intensità domenica con l’Empoli. Le rotazioni quindi sono obbligatorie per non incappare in infortuni muscolari, che io sinceramente vorrei evitare, come appunto quelli di Milenkovic”.

E ancora: “Milenkovic è out per domani, ma c’è ottimismo per lunedì. Amrabat deve stare tranquillo, qui nessuno deve fare il salvatore della patria. A Braga era stato straordinario e solo per un eccesso di confidenza ha commesso un errore contro l’Empoli. Ha tanta personalità e non si abbatte; l’unica cosa che gli rimprovero è un po’ di confusione quando corre dappertutto in mezzo al campo. Ma è nel suo DNA essere molto generoso”.