Italiano: “Oggi è una partita a rischio altissimo, servirà attenzione. Tutti i miei giocatori vogliono crescere sempre di più, Igor è migliorato tantissimo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN poco prima del fischio d’inizio della partita contro il Venezia: “Il livello di pericolosità della partita di oggi è altissimo, perché ci prendiamo sempre dei rischi e sappiamo oggi quanti ne prenderemo contro il Venezia che lotta per restare in A. Quindi servirà massima attenzione, i ragazzi lo sanno e dobbiamo sfruttare la spinta della vittoria di Napoli e di questo momento positivo”.

Poi prosegue: “Stanno tutti rendendo al massimo, il merito è dei giocatori per la grande abnegazione che mettono durante la settimana. Vogliono crescere sempre, come per esempio Igor che è migliorato tantissimo. Le sue parole mi fanno piacere”.