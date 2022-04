Italiano: “Risultato pesante, dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto. Ora dobbiamo restare uniti per non rovinare la stagione”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Primo tempo giocato bene, loro però hanno avuto il cinismo che a noi spesso manca. Nella ripresa abbiamo dominato, ma superare le loro barriere non era facile. Terzo e quarto gol sono arrivati quando eravamo tutti avanti, dispiace per i ragazzi perchè anche oggi hanno dato tutto. Ora abbiamo l’obbligo di onorare le partite che mancano per non rovinare un campionato importante”.

E poi ha aggiunto: “Le sconfitte sono un campanello d’allarme, ma mancano venti giorni alla fine e non si può pensare di inventarsi chissà cosa adesso. Dobbiamo semplicemente fare le nostre partite, oggi abbiamo provato a recuperare dei giocatori e non è andata bene. Questa partita non volevamo perderla, spero almeno sia servita per far recuperare la forma a qualcuno. La verità è che ora dobbiamo rimanere uniti. Bonaventura? Non aveva più di 60 minuti quindi anziché cambiarlo più tardi l’ho tolto subito all’intervallo. Torreira? Ha giocato per riprendere la forma e perché Amrabat era diffidato, volevo tutelarmi su di lui. Infine vorrei ringraziare tutto lo stadio che ci ha sostenuto anche in una partita così negativa, mi dispiace molto per i tifosi”.