Italiano: “Sconfitta pesante, ma nulla è perduto: ci vuole orgoglio. Niente sfortuna, ha detto bene Biraghi, ci vuole un esame di coscienza”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Conference League contro gli Hearts: “Dobbiamo cercare di reagire a una sconfitta brutta, pesante, che però ha lasciato anche qualche segnale positivo. Veramente, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Chiaro che il risultato è negativo e pesante, ma siamo all’inizio del campionato e nulla è perduto. Dobbiamo tornare ad essere quella squadra che mostrato orgoglio per uscire anche dai momenti di difficoltà”.

Sulla ‘sfortuna’: “A me non piace parlare di sfortuna. Non ti puoi aggrappare a questo quando non concretizzi ciò che crei per tante tante partite. Ci sta mancando quella qualità negli ultimi metri, la concretezza: è quello con cui gli avversari riescono a batterci e a vincere le partite. Cinismo e grande qualità in quelle zone di campo. Sta a noi, siamo noi che dobbiamo dare qualcosa in più“.

E aggiunge: “Ha detto bene Biraghi, siamo noi che dobbiamo farci un esame di coscienza e ribaltare questi aspetti negativi che non ci stanno permettendo di ottenere risultati”.