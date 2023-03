Italiano: “Se arrivassero tutte le occasioni dell’andata, questa volta non le potremo sbagliare. Siamo arrivati prima in Turchia per abituarci al fuso orario. Biraghi out? Ci penserà Ranieri”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Sivasspor. Sentite cosa ha detto:

“Abbiamo rivisto tutto quello che avevamo prodotto all’andata: potevamo concretizzare di più. Se domani dovessero arrivare tutte le occasioni dell’andata, credo che i ragazzi abbiano capito come arrivare sotto porta coi tempi giusti“.

Sulle condizioni ambientali: “Siamo partiti apposta in anticipo per testare campo e fuso orario. I ragazzi, aiutati dalle vittorie, riescono a esprimersi in maniera diversa rispetto a un mesetto fa. In questo momento c’è armonia e questo stato d’animo fa la differenza”.

Infine sulla doppia assenza sulla fascia mancina: “Ci penserà Ranieri a sostituire Biraghi e Terzic. Ho tanta fiducia in lui perché ha sempre lavorato a dovere. Si trova a suo agio in quella zona di campo, sono certo che farà bene”.