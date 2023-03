Italiano: “Si può contrastare il Milan solo con una prestazione di alto livello. Milenkovic è a disposizione, aspettiamo Terzic a braccia aperte”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Milan: “Sarà una partita difficile, conosciamo tutti i valori dell’avversario, che tra l’altro è tornato a fare grandi prestazioni. Dovremo mostrare la nostra versione migliore in atteggiamento, approccio e qualità, ovvero ciò che abbiamo (in parte) mostrato a Verona. Contrastare il Milan è possibile solo con una prestazione di alto livello“.

Sui prossimi impegni: “In questi incontri ravvicinati, tanti ragazzi avranno l’opportunità di trovare spazio: tutti dovranno essere bravi a dare il loro contributo. Sarà fondamentale la concentrazione, utile per recuperare in fretta le energie. Vedo anche dei miglioramenti in fase realizzativa: sono contento per gli 11 gol in 4 partite, le vittorie aiutano a ritrovare serenità. Milenkovic? Sta molto meglio, è a disposizione“.

Su Terzic: “Dispiace perché era in un buon momento. Spero che recuperi in fretta, lo aspettiamo a braccia aperte. Intanto, sicuramente, qualche giovane può darci una mano”.