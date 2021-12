Italiano: “Sottil era pronto per entrare, ma l’espulsione ha cambiato tutto. Vlahovic? Scelta necessaria, abbiamo già chiarito”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la partita col Sassuolo: “Adesso si smetterà di chiedere perché non pareggiavamo mai. Scherzi a parte, siamo stati bravissimi perché prendere il 3-0 in contropiede era facile e invece abbiamo attaccato con convinzione limitando i rischi. La reazione è stata straordinaria, nell’intervallo sono stati i giocatori a darmi una carica in più perché si vedeva che avevano voglia di recuperare questa partita. Sono convinto che senza l’espulsione di Biraghi avremmo potuto vincerla, avevo già pronto l’ingresso in campo di Sottil che con la sua velocità e potenza avrebbe potuto mettere in difficoltà il Sassuolo. Con l’uomo in meno ho dovuto togliere Saponara che stava giocando bene, ma ci teniamo questo punto. La squadra sta crescendo”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? A pochi minuti dalla fine non potevamo più concedere al Sassuolo un uomo sopra la linea della palla, sono stato costretto a fare quel cambio. Comunque con Dusan abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena (ride, ndr). Espulsione di Biraghi? Il colpo è stato involontario. In Serie A quando rimani in dieci spesso perdi, quindi magari per dare un rosso ci vorrebbe qualcosa di più dell’intervento che ha fatto Biraghi. Atmosfera? E’ bellissima, l’ho vista negli occhi della gente allo stadio che era davvero tanto entusiasta. Tutto ciò noi dobbiamo alimentarlo, la squadra ha carattere e qualità per farlo”.