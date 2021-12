Italiano studia la Fiorentina anti-Salernitana: i dubbi di formazione. Tre assenze certe

La Nazione fa il punto sulla formazione della Fiorentina che scenderà in campo domani al Franchi contro la Salernitana. In attacco, accanto agli inamovibili Vlahovic e Nico Gonzalez, al momento Sottil è in vantaggio su Callejon. Nel mezzo, confermato Torreira, con Pulgar se si candida a mettere minuti nelle gambe dall’inizio in Coppa Italia, la prossima settimana contro il Benevento. Il ballottaggio è tutto tra Duncan e Maleh.

In difesa, Venuti se la gioca con Odriozola, mentre nel mezzo non ci sono dubbi sulla coppia di centrali Milenkovic e Quarta. Ancora assente Dragowski, che continua a lavorare a parte per recuperare dall’infortunio accusato ad inizio ottobre contro il Napoli. Ma non è l’unico ancora indisponibile: ai box ci sono Nastasic, rientrato infortunato dalla Serbia, e pure Castrovilli, che deve ritrovare la condizione fisica.