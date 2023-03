Italiano: “Una roba vergognosa quella successa a Bianco, rovina un po’ la nostra gioia. Stiamo acquisendo mentalità da squadra vera”

In sala stampa le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano che riparte dall’episodio di Bianco:

“Non c’è nulla da commentare, una roba vergognosa nel senso che neanche il ragazzo se l’aspettava. Ora è nello spogliatoio con il naso rotto, mi dispiace tantissimo. Sembrava una grande festa anche perché loro con questo stadio gremito avevano cercato di spingerei propri giocatori, questa roba rovina una partita che abbiamo vinto però è sporcata un po’ da questo episodio.

Sono davvero contento di quello che ho visto oggi, contro una squadra che era partita con l’intenzione di batterci, siamo riusciti con calma e pazienza ribaltarla e superare il turno. Siamo orgogliosi di questo obiettivo raggiunto. Adesso aspettiamo il prossimo avversario ai quarti di finale, ma siamo orgogliosi di quanto fatto.

Castrovilli? Gaetano deve avere pazienza. L’infortunio è stato brutto e la ricaduta sul polpaccio non era da sottovalutare. Deve stare sereno, abbiamo fiducia nelle sue qualità e ogni volta che verrà chiamato in causa deve dare tutto. Sono contento per il gol, ha chiuso la partita. E’ quello che mi aspetto dai ragazzi, mancano due mesi e tutti lo sanno che devono farsi trovare pronti. Anche Ranieri è rientrato, la mentalità che abbiamo acquisito è da squadra vera”.