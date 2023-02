Italiano: “Un’altra prova senza punti inizia a darci fastidio, con determinazione avremmo segnato di sicuro. Europa? Braga tosto, ripartiamo dalle prestazioni”

Il commento a Dazn da parte dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“Può essere un altro problema che non ci permette di far punti (concedere troppe occasioni ndr). Parlare di quello che accade negli ultimi metri, serve molta più attenzione e concentrazione anche se qui è impensabile non concedere niente alla Juve. Il problema è che bisogna cercare di dare di più soprattutto quando si ha la palla. I pericoli maggiori sono arrivati quando ce l’avevamo noi. La squadra è stata sempre in partita, ha dato filo da torcere alla Juve, batteremo sul fatto di concedere poco. Peccato perché è un’altra prestazione che non ci lascia contenti, questa costante inizia a darci fastidio.

Se avessimo avuto più determinazione gli avremmo fatto gol sicuramente, ci sono state 4-5 situazioni clamorose prima del gol. E poi non avremmo concesso quel gol. Stiamo perdendo partite dove avremmo potuto fare punti.

Manca assetto definitivo? La partita l’avevamo pensata nel modo giusto, Kouame ci poteva dare la profondità per cui l’idea era quella, con la rapidità anche di Ikoné e Gonzalez. In altre situazioni Kouame ha fatto molto bene quel ruolo però oggi c’era la Juve. E’ un ragazzo che si sacrifica e dà l’anima, ci dà sicurezze.

Europa come salvezza? E’ un obiettivo che dobbiamo cercare di onorare al meglio, abbiamo una squadra tosta però partiamo dalle prestazioni che possono essere migliorate. La base è buona, se iniziamo a condirle con tutti questi aspetti che mancano possiamo benfigurare”.