Italiano: “Vincere genera fiducia, non ho mai smesso di credere nel nostro lavoro. Il bello viene adesso”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN prima del match contro l’Atalanta: “Ci sono partite ravvicinate, giovedì abbiamo un quarto di finale dove cercheremo di sfruttare il vantaggio conquistato all’andata. Mai però dare per scontato un risultato, ci prepareremo a dovere. Mettendo insieme tanti aspetti positivi è venuto fuori questo periodo bello per prestazioni e risultati. Vincere porta fiducia, tanti ragazzi sono cresciuti e noi non abbiamo mai smesso di credere nel nostro lavoro. Abbiamo svoltato con alcune prestazioni, certi giocatori hanno trovato la giusta condizione. Ora però non bisogna mollare, il bello viene adesso”.