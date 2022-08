Jans: “Mia moglie e i miei figli hanno comprato il biglietto per Firenze dopo la nostra vittoria in Serbia. Manderemo due membri dello staff a ‘spiare’ la Fiorentina”

Il Twente ha superato senza problemi l’ostacolo Cucaricki nei preliminari di Conference League e sarà il prossimo avversario della Fiorentina nel play off di questa competizione.

Il tecnico della formazione olandese, Ron Jans, ha rivelato che c’era grande attesa per questo match all’interno della sua famiglia: “Mia moglie e i miei figli hanno comprato i biglietti aerei per Firenze subito dopo la partita che abbiamo giocato in Serbia”.

E ancora: “Due membri del nostro staff tecnico andranno a vedere Fiorentina-Cremonese e avremo un rapporto completo da questo match. E’ un avversario davvero stimolante”.

Prima della trasferta di Firenze, il Twente affronterà in campionato il Fortuna Sittard.