Joaquin non si ferma: vicino il rinnovo col Betis a quasi 40 anni

Il sogno di Joaquín di giocare fino a 40 anni con il suo Betis sta per diventare realtà. Il capitano del club andaluso, con un passato anche alla Fiorentina dal 2013 al 2015, ha un contratto con i biancoverdi con scadenza fissata al 30 giugno prossimo. L’ex viola, simbolo del Betis fin dai tempi delle giovanili, ha sempre manifestato la sua intenzione di proseguire la sua avventura solo nel caso si sentisse utile per la squadra. E Pellegrini gli ha ritagliato un ruolo che sembra averlo convinto a rinnovare almeno per un’altra stagione.

Ai piani alti del Benito Villamarín, riporta Marca, hanno sempre lasciato la decisione nelle mani del loro simbolo, perché ritengono che si sia guadagnato il diritto di decidere liberamente il suo futuro. Così, il giocatore e la società si troveranno a breve per firmare l’accordo e renderlo ufficiale. Joaquín potrà giocare fino ai 40 anni, che compirà il prossimo luglio, e potrà continuare a stabilire record storici ne LaLiga. Inoltre, qualora la pandemia lo permetta, potrebbe avere il commiato che sogna da sempre, con il Benito Villamarín pieno.