Joaquin rivela: “Se non m’avesse chiamato il Betis, avrei rinnovato per un altro paio di stagioni con la Fiorentina”

Ad AS l’esterno spagnolo ex viola Joaquin Sanchez Rodriguez ha raccontato della sua esperienza in riva all’Arno: “Il primo anno a Firenze fu difficile, non giocavo molto, e non mi riuscivo ad adattare. Dalla seconda stagione cambiò tutto: andai a vivere al centro di Firenze, vicino Ponte Vecchio, e questo mi cambiò la vita a livello personale e professionale. Fu meraviglioso: giocai tutte le partite, mi sentivo importante e ben voluto. Se non m’avesse chiamato il Betis, avrei rinnovato per un altro paio di stagioni con la Fiorentina, senza dubbio”.