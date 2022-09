Jovic: “Abbiamo tutti in testa la Coppa del Mondo. E’ un tipo di esperienza che non puoi mai provare in un club”

E’ un Luka Jovic che ha anche l’obiettivo di giocare da protagonista i prossimi Mondiali, quello che ha scelto di passare quest’estate dal Real Madrid alla Fiorentina: “Se siamo fortunati ai Mondiali in Qatar, come lo furono i croati quattro anni fa, allora possiamo arrivare fino in fondo” ha detto il centravanti viola in un’intervista a Informer.

E ancora: “Il Mondiale si avvicina e ovviamente ci penso sempre di più. Abbiamo tutti in mente la Coppa del Mondo, vogliamo tutti prendere un posto sull’aereo per il Qatar. Sono stato in Russia nel 2018 e ho capito che è un’esperienza che non puoi mai provare in un club. È qualcosa di completamente diverso”.