Jovic assente in allenamento: ancora qualche giorno prima di tornare in gruppo. Il report medico della Fiorentina

Un attaccante della Fiorentina non è ancora a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Il numero 7 viola Luka Jovic non ha partecipato all’allenamento odierno. Questo perché l’infezione virale rimediata con la Serbia sta ancora creando problemi e ci vorrà ancora qualche giorno di lavoro individuale.

Di seguito, il comunicato della Fiorentina:

Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo.