Jovic: “Cabral ottimo giocatore, concorrenza farà bene ad entrambi. Conference? Voglio segnare per raggiungere i nostri obiettivi”

Ancora Luka Jovic da Moena. Il centravanti serbo si concentra anche sull’esperienza europea, la concorrenza con Cabral ma non solo: “La Conference League non l’ho mai giocata, ma ho già esperienza europea e penso che la squadra abbia la qualità per portarsi più avanti possibile in ambito internazionale”.

Su Cabral: “Cabral è una persona stupenda e un ottimo giocatore, avrà occasione di fare bene come a Basilea. La concorrenza c’è ed è sana: farà dare il meglio a entrambi. Io sono qui per aiutare, siamo una squadra e ci aiuteremo tutti insieme”.

“Con Vlahovic ho parlato, ma non dopo la firma, ma ci siamo visti diverse volte in Nazionale e mi ha sempre parlato bene del club nonché dei tifosi. Questo ha inciso nella mia scelta”.

“Sono qui per aiutare, spero solo che i miei gol aiutino a raggiungere gli obiettivi della squadra. Ho sempre giocato meglio con una formazione a due, ma anche a Francoforte giocavamo anche a tre, mentre al Real ho giocato anche da solo. Dico solo che sono qua per aiutare la squadra, al resto pensa l’allenatore. Sono sicuro che anche con un attaccante centrale riuscirò a dare il meglio. Ancelotti? No non ci siamo sentiti, è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi ed è stato un onore averlo avuto come tecnico”.