Jovic e Ikone si sbloccano contro il Torino e portano la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia

Fiorentina-Torino 2-1 (65′ Jovic, 90′ Ikone, 90’+4 Karamoh)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (86′ Duncan), Mandragora (73′ Amrabat), Barak; Gonzalez, Jovic (73′ Cabral), Kouamé (61′ Ikone).

90’+6 Finisce qui! Nonostante il brivido finale la Fiorentina vince 2-1 contro il Torino e approda in semifinale di Coppa Italia!

90’+4 Gol del Torino. Dormita della difesa viola con Karamoh che supera Terracciano in uscita e deposita il pallone in porta.

90’+2 Traversa di Cabral!!! Il centravanti viola tira da appena dentro l’area e centra in pieno la traversa!

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

90′ GOOOOOL!!!! IKONE!!!! Cabral lotta tra i difensori del Torino e spizza il pallone per l’accorrente Ikone che scaglia un tiro di potenza in porta sul quale non può far niente Milinkovic-Savic. 2-0 per la Fiorentina.

87′ Confusione in area del Torino, il pallone arriva a Dodô che calcia di potenza mancando però il bersaglio.

86′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Duncanc.

85′ Va al tiro Mirachuk su un pallone vagante, pallone di poco alto sopra la traversa.

82′ Gioco fermo per una pedata di Sanabria in faccia ad Amrabat nel tentativo di colpire.

80′ Cross di Karamoh in area, Schuur prolunga per Sanabria in area piccola, esce Terracciano in chiusura.

78′ Ikone serve Gonzalez che da destra va al tiro sul primo palo invece di cercare la conclusione sul secondo.

76′ Cambio nel Torino: esce Vojvoda, fa il suo ingresso in campo Karamoh.

73′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Jovic e Mandragora, vanno in campo Cabral e Amrabat. Fischi da parte del pubblico del ‘Franchi’ al centrocampista marocchino dopo le recenti vicende di mercato.

71′ Azione costruita da Ikone e Dodô che però culmina con un cross direttamente su Milinkovic-Savic.

68′ Torino che ora cerca la reazione, la Fiorentina concede poche linee di passaggio ai granata.

65′ GOOOOOOOL!!!!! JOVIC!!!! Gran cross da sinistra di Terzic per il connazionale serbo che di testa spedisce il pallone in porta per l’1-0 viola!

62′ Due cambi nel Torino: escono Singo e Linetty, vanno in campo Ola Aina e il nuovo acquisto Ilic.

61′ Cambio nella Fiorentina: esce Kouame, tocca a Ikone.

60′ Miranchuk calcia pianissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva lento tra i guantoni di Terracciano.

58′ Che occasione sprecata da Kouame! Jovic pesca il compagno di squadra da buona posizione, ma l’attaccante viola calcia largo mancando totalmente la porta.

56′ Ci prova con il destro Gonzalez sugli sviluppi del calcio d’angolo, para Millinkovic-Savic bloccando il pallone a terra.

55′ Va al tiro Vlasic, conclusione non potente che Terracciano blocca comodamente

54′ Salgono in attacco Milenkovic e Igor, resta Gonzalez per alcuni minuti ultimo uomo.

51′ Cross dalla destra di Bonaventura in area, non ci arriva Jovic.

49′ Si lancia in area Ricci, lo chiude prontamente Igor.

46′ Inizia il secondo tempo senza nessun cambio da entrambe le parti.

45’+2 Finisce il primo tempo sullo 0-0 con occasioni da entrambe le parti, come il palo centrato da Mandragora poco dopo il quarto d’ora.

45’+1 Gran tiro con il sinistro di Gonzalez da fuori diretto sull’interno del palo, para in tuffo Milinkovic-Savic.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

43′ Fiorentina che si va vedere in attacco con Dodô che crossa in area, va Milenkovic di testa mandando il pallone alto.

40′ Azione personale di Bonaventura che a servire Dodô, il suo tiro-cross finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.

39′ Vojvoda prova il lancio in profondità per Sanabria, interviene puntualmente Igor in chiusura.

36′ Prova a lanciarsi Dodô a destra cercando poi il supporto di Bonaventura ma la difesa del Torino va a chiudere il centrocampista viola.

33′ Piccola spinta di Ricci su Barak in corsa all’interno dell’area, l’arbitro non ravvisa irregolarità.

30′ Opportunità per la Fiorentina, con il cross lungo di Terzic raccolto sull’altro lato da Bonaventura e servito in area per Jovic che sbaglia sul colpo di testa, poi Kouame è impreciso nel tentativo di rimettere il pallone in area.

29′ Torino che ora sta provando a giocare di più il pallone, ruggisce a centrocampo la Fiorentina.

26′ Iniziativa di Igor che si butta in attacco e prova al tiro, chiuso prima da Buongiorno, poi Schuurs neutralizza un possibile recupero palla del difensore viola.

23′ Che occasione per il Torino! Calcio di punizione di Miranchuk per il colpo di testa di Sanabria, bella parata di Terracciano a dirgli di no!

20′ Linetty pronto al tiro dal limite dell’area, interviene tempestivamente Igor a togliergli il pallone.

17′ Palo di Mandragora! Bella conclusione del centrocampista ex di turno, che aggancia un bel pallone respinto dalla difesa granata e va alla conclusione di prima da fuori che si stampa però sul legno. Sulla ribattuta ci prova Terzic, Milinkovic-Savic para il suo tiro ma c’era fuorigioco di Brak.

14′ Continua il pressing della Fiorentina, il Torino contrasta le sortite offensive dei viola con i suoi centrali di difesa.

11′ Barak in area ci prova da posizione ravvicinata, Milinkovic-Savic interviene in uscita e fa suo il pallone, ma c’è fuorigioco.

8′ Fiorentina che cerca di costruire sulle fasce, il Torino marca stretto.

5′ Cross di Barak in area per Kouame, ma c’è la chiusura di Schuurs.

3′ Altra occasione per il Torino sul calcio d’angolo con Schuurs che di testa manda di poco il pallone a lato del secondo palo.

2′ Torino subito pericoloso con Ricci, che scaglia un destro in porta sul quale interviene Terracciano deviando il pallone in angolo!

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Secondo appuntamento stagionale in Coppa Italia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che questo pomeriggio alle ore 18:00 al ‘Franchi’ affronterà il Torino. Dopo aver eliminato Sampdoria e Milan, le due formazione si giocano un posto in gara secca per la semifinale che vedrà una tra Roma e Cremonese.

