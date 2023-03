Jovic e un recupero fondamentale per ripristinare l’alternanza e non obbligare Kouame a fare il centravanti

Chi con più, chi con minor fatica ha dato il proprio contributo offensivo alla Fiorentina, pur senza brillare. Ma i due reali interpreti nella posizione sono ovviamente Arthur Cabral e Luka Jovic, con il brasiliano che ha preso un certo vantaggio nella corsa a due, nell’ultimo mese. Con il Lecce si è rivisto invece un adattato Kouame, quasi dimenticato nelle ultime settimane dopo il sovra utilizzo di inizio stagione: l’ivoriano però alla posizione si adatta decisamente male, per doti tecniche in particolare. Non è mai stato un bomber ma difficilmente può dare il suo contributo spalle alla porta e nella gestione del pallone.

Ad aprila la Fiorentina sarà impegnata nove volte in trenta giorni, tra campionato e coppe, e il turn over sarà una costante inevitabile: fondamentale quindi il recupero di Jovic, naturalmente della sua versione di febbraio e marzo, per dare a Italiano la possibilità di tornare ad una staffetta più sensata nel ruolo. Senza che si debba ricorrere ancora ad adattamenti scomodi.