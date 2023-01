Jovic escluso dai convocati per il Sassuolo: ecco il motivo della sua assenza

Tra i convocati della Fiorentina in vista della partita contro il Sassuolo non figura il nome di Luka Jovic. L’attaccante, entrato negli ultimi minuti contro il Monza, sarebbe dovuto essere come al solito in ballottaggio con Cabral e invece non prenderà proprio parte al match.

Il motivo, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è di tipo fisico. Questa mattina, durante la consueta rifinitura, Jovic ha infatti subito un colpo che lo ha portato ad accusare un fastidio abbastanza forte, secondo lo staff medico della Fiorentina, da decidere di tenerlo fuori dai convocati a scopo precauzionale.