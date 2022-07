Jovic-Fiorentina, non sarà prestito secco. Le due possibilità

L’arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina è cosa praticamente fatta, resta soltanto da definire la modalità con cui l’attaccante serbo si trasferirà in riva all’Arno. Il regista dell’operazione è ovviamente Fali Ramadani, che non appena ha ricevuto il sì del giocatore ha cominciato a mediare tra la società viola e il Real Madrid. E alla fine ha trovato l’intesa giusta, con i due club che si divideranno a metà lo stipendio del classe ’97.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, le parti non starebbero più parlando di un prestito secco. Ma di un’operazione che contenta un’opzione per l’acquisto da parte della Fiorentina, più probabilmente un diritto rispetto all’obbligo. Il weekend sarà fondamentale per stabilire questo, oltre che per decidere la data dell’arrivo a Firenze di Jovic.