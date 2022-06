Jovic il sogno: La Fiorentina ha un duplice vantaggio in questa trattativa

Il sogno della Fiorentina resta quello di poter arrivare a prendere l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic.

Il feeling tra il giocatore e il club viola c’è e ci sono stati anche diversi indizi social a manifestarlo.

Un’operazione non facile perché si viaggia su cifre molto alte, però il club viola, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha due vantaggi in questa trattativa: Jovic ha lo stesso agente di Italiano, Fali Ramadani, e anche il fatto che coi blancos il serbo ha giocato davvero poco (15 presenze e 1 gol in Liga).