Jovic la sblocca, Sanabria la riprende: Torino e Fiorentina si spartiscono i punti Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa l’unica gara in programma alle 15:00 della 36° giornata di Serie A. La Fiorentina, impegnata sul campo dell’Olimpico Grande Torino, non è andata oltre il pareggio (1-1), sprecando l’occasione di riprendersi l’ottavo posto. Il match è stato sbloccato dal subentrato Luka Jovic, con un colpo di testa su un preciso cross di Kouamé. I padroni di casa hanno poi trovato il pari con una grande girata di Tony Sanabria, assistito da Buongiorno. Con questo risultato, Torino e Fiorentina si spartiscono sia i punti in campo che quelli in classifica, dato che entrambe le squadre salgono a quota 50.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.