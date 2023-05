Jovic ma che fai? L’attaccante serbo condivide sui social un post contro Italiano e le sue scelte (e Terzic lo segue)

Cose da non fare dopo una sconfitta: condividere sui social un post contro il tuo allenatore. E’ quello che ha fatto ieri sera Luka Jovic, subentrato durante Fiorentina-Basilea ad Arthur Cabral, senza incidere nel match perso dagli uomini gigliati. Nel post partita l’ex Real Madrid ha rilanciato nelle sue storie di Instagram un post della pagina teamjovic7, una sua fanpage, nel quale si criticano aspramente le scelte di Italiano.

Questo quanto si legge nel post: “Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto mantenere gli stessi undici della partita di Napoli. Avevano fatto buona prestazione. Soprattutto Luka e Terzic, entrambi sono apparsi molto incisivi ed è stato un errore farli partire entrambi dalla panchina. Continui a ruotare e continui a perdere. E il tizio non solo ruota, ma inserisce giocatori che non vedevamo da mesi in una partita così importante. Italiano non riesce proprio a capire”.

Che qualcosa cominci a scricchiolare tra l’attaccante serbo e l’allenatore della Fiorentina? Quello che è certo è che questo è il momento peggiore per iniziare polemiche del genere. Da parte di un giocatore poi…

AGGIORNAMENTO: Lo stesso post è stato ricondiviso con le stesse modalità anche da Aleksa Terzic