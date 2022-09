Jovic un mese dopo: dalle grandi aspettative dell’estate all’unica gioia regalata ai tifosi. Il tempo per rilanciarsi non manca, ci sarà anche la voglia?

Quando uscirono le prime voci di un accostamento di Luka Jovic alla Fiorentina, tutti i tifosi viola (e non solo) rimasero a bocca aperta. Stessa reazione ci fu quando venne svelata la formula del trasferimento dell’attaccante dal Real Madrid. Ecco, questi stati d’animo non si sono ancora rivisti da quando il serbo è sceso in campo con la maglia viola. La prima amichevole di Moena aveva fatto intravedere segnali incoraggianti, ma il livello degli avversari non poteva essere trascurato. Anche nella prima di campionato si era messo in mostra con quella rete in girata. Ma da allora, il buio.

Non solo il centravanti (se davvero questo è il suo ruolo) non l’ha più messa dentro, ma è calato di rendimento in maniera preoccupante. Tanto da far rimpiangere il poco mobile Cabral, che, al suo rispetto, parrebbe avere l’agilità di Neymar. Paragoni futili a parte, la funzionalità di Jovic nella squadra di Italiano resta ignota. Oltre a non finalizzare le azioni, l’attaccante sembra totalmente avulso dal gioco, per non dire insofferente quando non viene coinvolto.

Nell’ultima sfida di Bologna il suo contributo alla causa è stato veramente minimo, tanto da farsi soffiare il più classico dei gol da centravanti da un difensore centrale (che per giunta si è reso più pericoloso di lui). Il timore principale, però, sembra relativo alla voglia del ragazzo. Un giocatore che era sceso di categoria per rilanciarsi, ma che fino ad ora non sta facendo nulla per prendersi gli applausi del suo nuovo pubblico.

La stagione è iniziata già da un mese e la sua condizione, nonostante abbia svolto tutto il ritiro estivo insieme alla squadra, non sembra fare passi da gigante. Nemmeno il sogno Mondiale sembra stuzzicarlo. Il tempo comunque è dalla sua parte e avrà tantissime altre occasioni per smentire il suo attuale stato di forma. Intanto, giovedì arriva la partita più importante del girone di Conference e chissà che, riassaporando il sapore d’Europa, non possa ritrovare anche la via della rete, che gli manca da un mese. In questo momento, è la sua maggiore necessità.