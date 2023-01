Juric: “Abbiamo dominato il primo tempo, potevamo fare qualche gol in più. Adopo non doveva nemmeno essere con noi, ho scelto Seck perchè…”

Il tecnico del Torino Ivan Juric a Dazn analizza la vittoria del Franchi. Ecco le sue parole: “Seck? Avevo bisogno di un giocatore che attaccasse la profondità e Seck ha gamba, ha fisico ed è pericoloso. Deve migliorare tanto per essere competitivo, negli spazi stretti, nell’uso del piede destro. Ho preferito Seck a Sanabria. Primo tempo abbiamo dominato e potevamo fare qualche gol in più. Nella ripresa tutti hanno fatto in modo di lottare soffrendo per portare il risultato a caso. Una sofferenza bella e di soddisfazione. Penso che vedendo il mercato fatto avevo più paura, certe situazioni non sono state gestite benissimo. I ragazzi hanno lavorato benissimo, penso ad Adopo che nemmeno doveva essere con noi, a Schuurs, Seck. Stiamo facendo molto bene”.

Prosegue Juric: “Il gruppo è fantastico, sono molto soddisfatto. Ilic? Se arrivasse il presidente non farebbe un regalo a me ma a se stesso. Apprezzo tanti giocatori del Verona, Ilic è del Verona e dobbiamo rispettare questo. Stiamo mettendo tante cose nella costruzione del gioco mentre ci si sofferma forse troppo sull’uomo contro uomo quando si descrive la tipologia delle mie squadre”.