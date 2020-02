Un breve commento in conferenza stampa da parte di Ivan Juric sul neo arrivato Valentin Eysseric, in prestito dalla Fiorentina: “Eysseric? Avevamo una mancanza in mezzo anche per il fatto di Danzi, che ha problemi alla caviglia, dovrà probabilmente operarsi. Può fare anche il trequartista, ma deve migliorare la fase difensiva per fare il centrocampista. Cessioni? Abbiamo venduto due giocatori per tanto, ma sono rimasti, sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto”.