“Juric ci crede: l’occasione è ghiotta, il Torino punta al bersaglio grosso Coppa Italia. Brekalo? Aggiunge alla Fiorentina ciò che non ha”

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Torino, è intervenuto a Radio Toscana il giornalista di Tuttosport Alessandro Baretti: “Penso che questa volta si legga un grande carisma nelle parole di Juric. Le big, ovviamente, vanno incontrate quando si punta a un bersaglio grande come quello della Coppa Italia, ma stavolta l’allenatore serbo sembra crederci davvero. Con l’eliminazione del Napoli, l’occasione è molto ghiotta. Campionato? Sia Fiorentina che Torino sono a undici punti di distanza dalla zona europea. La distanza è considerevole“.

Su Salvatore Sirigu: “Si sono viste due fasi, a Torino. Quando è arrivato, ha radicato la sua posizione in Nazionale e ha fatto molto bene. Poi sono arrivate una terza stagione discreta e una quarta negativa. Il portiere è eccellente, ma ha compiuto da poco 36 anni; evidentemente è nella fase discendente della carriera. Sicuramente porta esperienza, è un uomo spogliatoio”.

Su Josip Brekalo: “Il professionista è esemplare, nonostante le dinamiche in granata: ha semplicemente fatto una scelta. Alla Fiorentina può essere molto utile. Magari è tecnicamente meno dotato, ma è molto presente nella partita e ha l’obiettivo di finalizzare; aggiungerebbe a uno come Ikoné ciò che non ha“.