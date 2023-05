Juric: “Il cammino sarà tosto con i due scontri diretti contro Monza e Fiorentina, ma dobbiamo crederci”

In conferenza stampa ha parlato Ivan Juric, alla vigilia della partita del suo Torino contro il Monza. Tra i temi toccati, anche gli scontri diretti per l’ottavo posto (che potrebbe essere valido per l’Europa in caso di squalifica della Juventus), tra cui quello contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il nostro campionato è stato finora ottimo, molto buono, ma in questo finale vorrei mettere anche la ciliegina: il cammino sarà tosto perché abbiamo due scontri diretti in casa contro Monza e Fiorentina, poi giochiamo contro due squadre che lottano per non retrocedere (Verona e Spezia) e chiudiamo con l’Inter. L’importante sarà mantenere l’intensità mentale che abbiamo sempre avuto. Voglio che la squadra ci creda: dobbiamo credere molto nel gioco, cercando di migliorare e mettere sempre quella determinazione come l’ha messa Buongiorno in occasione del gol a Genova”.