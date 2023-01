Juric scherza: “Adopo non è Amrabat. Ma a volte è meglio avere un giocatore che si impegna…”

Alla vigilia della gara contro l’Empoli, domani alle 15, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa chiamando indirettamente in causa un giocatore della Fiorentina. A una domanda sul giovane Adopo, infatti, Juric ha risposto così: “So che non è al livello di Amrabat, ma è un ragazzo che gioca sempre in modo serio e concentrato. A volte è meglio avere dei giocatori così, che danno tutto, piuttosto che gente che si impegna poco e rende meno”.

Chiaramente l’ultima frase di Juric vuole essere generica e non riferita ad Amrabat, per il quale l’allenatore ha sempre nutrito grande stima fin da quando lo aveva in squadra a Verona.