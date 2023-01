Juric: “Una prima parte eccellente per noi, poi sofferenza ma di quelle belle. Coppa Italia? Non si rinuncia a niente”

A Sky arrivano le parole di Ivan Juric a commento della vittoria sulla Fiorentina a Firenze:

“Il primo tempo è stato giocato in modo eccellente a livello di pericolosità, potevamo fare qualche gol in più. Il secondo tempo è stato di sofferenza ma quella bella, quando c’è da portare a casa il risultato, di grande sacrificio e di quello che serve per portare a casa le partite. E’ normale non essere al massimo, abbiamo fatto tante partite negli ultimi giorni, i miei giocatori devono essere sempre al massimo per dare il massimo.

Miranchuk? Solo amore per lui, ha saltato le prime partite ma poi ha fatto 6-7 gol. E’ normale che questo tipo di giocatore non riesce sempre a dare continuità ma siamo molto contenti di lui, sta facendo molto bene.

Coppa Italia? Non si rinuncia a niente, si dà il massimo e si prova. Vedendo la classifica, è abbastanza corta e noi daremo il massimo”.