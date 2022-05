Juve sperimentale o con turn over? Per la Fiorentina, meglio di no

C’è da augurarsi che sia una partita vera, normale, da intendersi come prestazione sul campo ma soprattutto come interpreti scelti dalla controparte, in questo caso la Juventus. Nella stagione della Fiorentina infatti, si sono susseguiti tutta una serie di harakiri nelle sfide contro squadre in difficoltà. Gli uomini di Italiano hanno proprio voluto esagerare in tal senso, finendo rovinosamente quasi tutte queste gare. Basti pensare al Torino, affrontato dopo giorni di inattività, o il Cagliari a cui mancava mezza squadra per Covid (ma almeno arrivò un pareggio). E che dire della semifinale d’andata di Coppa Italia, contro una sorta di Juve B o delle sfide contro le ‘senza-obiettivi’ Udinese e Sampdoria? “La Fiorentina non è in grado di gestire” ammette sempre Italiano, fermo restando che prima di gestire si può anche approcciare in modo diverso: in ogni caso, se stasera sarà la vera Juve, forse è anche meglio per la squadra viola.