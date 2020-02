Katalinic: “Rebic a Firenze non è stato compreso, ha avuto anche problemi con la lingua”

L’ex allenatore di Ante Rebic ai tempi dello Spalato Ivan Katalinic, in un’intervista a europacalcio.it ha parlato anche del periodo fiorentino dell’attaccante croato. Queste le sue parole: “Credo che a Firenze Rebic non sia stato capito. Era molto giovane e l’allenatore non inquadrò subito le sue caratteristiche di gioco. Da non sottovalutare anche i problemi con la lingua: quando passi dalla Croazia all’Italia è sempre molto difficile comunicare. Infatti quando poi è andato a Francoforte si è trovato bene con l’allenatore Kovac, che appunto è croato”.