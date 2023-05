Kayode: “Contentissimo per un fantastico premio. Ma adesso la testa è solo ai playoff per il miglior finale di stagione”. FOTO

Il terzino destro della Fiorentina Primavera Michael Kayode, autore di un’ottima stagione sotto la guida di Aquilani, è stato premiato come miglior difensore del Campionato al Gran Galà Primavera di Sportitalia. Il classe 2004 ha ringraziato con un messaggio pubblicato su Instagram:

“Contentissimo per aver vinto questo fantastico premio. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni di squadra, tutto lo staff e le persone che hanno sempre creduto in me. Ora solo testa ai play off per cercare di concludere al meglio questo finale di stagione”.

Di seguito, la foto di Kayode in posa con il premio ricevuto: