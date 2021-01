“Kokorin? E’ una scommessa, chi l’ha preso rischia il posto di lavoro. Lo Spartak ha stappato champagne dopo averlo ceduto”

Il giornalista russo, Giorgio Kudinov, ha parlato a Lady Radio del nuovo acquisto della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Questo il suo giudizio: “E’ una scommessa, chi l’ha presa rischia il posto di lavoro. Se devo esprimere il mio pensiero non mi fanno più venire a Firenze. Dico solo che lo Spartak Mosca ha stappato bottiglie di champagne dopo averlo ceduto. In Russia non c’è nessuno che punti ancora su di lui: il talento è indiscutibile, un po’ meno quanto accaduto negli ultimi anni. Se Kokorin dovesse far bene alla Fiorentina, sarei il giornalista russo più contento al mondo. Nessuno è in grado di sapere quali siano le condizioni attuale del ragazzo. Le parole di Capello e Mancini? Hanno ragione, ma lo hanno allenato tanti anni fa: non è più quel tipo di giocatore lì. Al Sochi, una squadra di metà classifica, non ha fatto male: poi è andato allo Spartak che è un po’ la Juventus russa. Kokorin dà il meglio di sé come prima punta, ma è dura tenere fuori questo Vlahovic“.