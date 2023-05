Kokorin: “Firenze bella, ma è una città matura, Limassol mi ha sorpreso”. Shpilevsky: “Vogliamo tenere Aleksandr con noi, la dirigenza sta parlando con la Fiorentina”

Il futuro di Aleksandr Kokorin sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina.

Il giocatore si trova bene a Cipro: “Sono molto sorpreso – ha detto – Dopo Firenze, è stato come se fossi finito in una specie di città della gioventù, dove si parla russo. Sono molto soddisfatto. Puoi trovare la nostra lingua e ciò di cui hai bisogno ovunque. Ad esempio se vuoi i syrniki a colazione, puoi anche mangiarli. In Italia l’età media è di oltre 60 anni, mentre Limassol è super giovane. Firenze è bella, ma è una città ‘matura’”.

Intanto l’Aris Limassol è in contatto con la Fiorentina per tenere ancora il giocatore. “La dirigenza sta provando a tenerlo – ha sottolineato l’allenatore Aleksey Shpilevsky – Voglio davvero che Sasha rimanga. Gli piacciamo: la squadra, come giochiamo, come lo trattiamo. Si sente rispettato e sostenuto. Pertanto, penso che alla fine dovrebbe andare tutto bene”.