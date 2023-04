Kokorin: “Mi piacerebbe tornare alla Fiorentina, ma nessuno mi ha chiamato o ha detto niente. Dovrò venire a parlarne lì sul posto, dipende da cosa deciderà il club”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina e in forza all’Aris Limassol Aleksandr Kokorin ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube russo Nobel. In questa chiacchierata, l’ex numero 91 viola ha parlato anche del suo futuro e della sua volontà: “Sinceramente mi piacerebbe tornare a giocare in Italia e alla Fiorentina. Voglio tornare soltanto per essere presente lì (ride, ndr)”.

Ma aggiunge: “Nessuno, finora, mi ha chiamato e non mi è stato detto ancora niente. Probabilmente, dovremo aspettare il 30 giugno e poi dovrò chiedermi cosa vorremo fare. Personalmente conto poco in questo affare, se ne occuperanno i miei agenti ma tutto dipende da cosa deciderà la Fiorentina su di me. Il contratto scade in estate, ma mi piacerebbe tornare alla Viola”.