Kokorin step by step, Kouame pronto a fare la lotta: ecco le parole degli attaccanti della Fiorentina

Al termine della seduta pomeridiana d’allenamento, attraverso i canali social della Fiorentina, hanno parlato diversi giocatori della rosa di Prandelli. Poche parole quelle uscite dalla bocca del neoacquisto Kokorin che ha salutato così i tifosi viola: “Ciao ragazzi, mi sento bene, step by step sto lavorando sul campo. Poi Kouame invece ha suonato la carica: “L’allenamento di oggi è andato molto bene, ci siamo preparati alla grande, speriamo domani di fare una buona gara e portare a casa i tre punti. Siamo consapevoli della nostra forza e domani andremo in campo per cercare di vincere. Siamo un gruppo unito, è quello che ci vuole in questo momento particolare, restiamo uniti per la lotta di domani”.

E poi ha chiosato Antognoni: “L’allenamento alla vigilia della partita è andato bene. I ragazzi sono molto tranquilli e speriamo bene per la partita di domani sera”.