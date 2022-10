Kouame: “Ho sempre lavorato e adesso sto ripagando sul campo. Volevo tirare il rigore, non mi piaceva giocare esterno ma avevo voglia di dimostrare”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha espresso la sua opinione sulla vittoria ottenuta per 5-1 contro gli Hearts in Conference League: “Quando sono tornato a Firenze non sapevo se sarei rimasto. Ma ho sempre lavorato, e non ero certo di essere titolare. Sto ripagando la fiducia, questo mi fa stare bene. Sul rigore Nico aveva fatto gol e gli avevo chiesto se mi faceva segnare anche a me. Lui è il rigorista e il mister ha voluto lo tirasse lui, non ci sono problemi. Avevamo bisogno di lui, adesso che è tornato dobbiamo aiutarlo bene”.

E prosegue: “Ci sta mancando di giocare con più tranquillità, quando giochiamo così sereni facciamo tutto. In Scozia l’abbiamo portata a casa facendo così. Lunedì contro la Lazio ci è mancato quello. Nei primi cinque minuti abbiamo avuto occasioni e le abbiamo sbagliate. Ci serviva continuare a giocare come oggi per portare il risultato a casa. Dobbiamo fare punti il prima possibile in campionato”.

E sul suo nuovo ruolo di esterno d’attacco dichiara: “A dire il vero era un ruolo che non mi piaceva prima. Il mister in ritiro mi ha messo lì e avevo voglia di dimostrare. Lui mi fa richieste semplici, sono attaccante e non un esterno. Devo ragionare da attaccante, stare in area di rigore e dare una mano al centravanti. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra e fare tutto quello che chiede il mister”.