Kouame: “L’Inghilterra è saltata, ma sono arrivato alla Fiorentina, mica mi è andata male. Non vedo l’ora di mettermi per la prima volta la maglia viola numero nove”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, rivede finalmente la luce. Lo scorso autunno ha subito un grave incidente ad un ginocchio che lo ha costretto ad operarsi e a fare una lunga riabilitazione. Adesso è vicino il suo momento del rientro in campo, anche se l’ex Genoa non sa ancora quando, esattamente, tornerà a calcare i terreni di gioco: “Non so quantificare quanto tempo ci vorrà – ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio – di certo ho una voglia fortissima di tornare protagonista. Non intendo affrettare e correre alcun tipo di rischio, anche se non nascondo che mi piacerebbe davvero tanto riuscire a mettermi per la prima volta la maglia viola numero 9. La Fiorentina ha uno staff medico di primissimo ordine e, insieme, decideremo”.

Kouame ha dovuto rinunciare al trasferimento in Inghilterra, al Crystal Palace per la precisione, a causa di questo infortunio. Ma la sua vita è cambiata: “Non ho avuto mai paura. Mi è dispiaciuto, è chiaro, ma poi ho pensato che avrei dovuto leggere l’accaduto come un segno del destino. Forse doveva andare così e, grazie a Dio, poi, sono arrivato alla Fiorentina. Mica mi è andata male”.