Kouame racconta Agudelo: “All’inizio era timido, poi mi ha lasciato a bocca aperta. Ecco qual è il mio sogno ricorrente”

Nell’intervista concessa a Radio Bruno, il neo attaccante della Fiorentina Kouame ha parlato anche di Kevin Agudelo, compagno di squadra al Genoa e che ha ritrovato a Firenze: “Ci vuole umilità nel calcio. Non mi sento assolutamente arrivato. Agudelo? E’ arrivato al Genoa che era un po’ timido. Per me è un buon calciatore e quando è arrivato Thiago Motta lo ha messo subito dentro. Nella partita di Torino contro la Juventus sono rimasto a bocca aperta vedendolo giocare. Quando ha segnato avevo predetto il suo gol. Criscito? Ci avrebbe dato una mano alla Fiorentina, ma è davvero molto attaccato alla maglia del Genoa. Ha fatto la scelta giusta da capitano. Partita con il Milan? Dobbiamo fare la nostra gara. La cosa che sto sognando è rientrare e segnare subito”.