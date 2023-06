Krastev: “Oggi sarà una battaglia, abbiamo tanta voglia di andare in finale. Siamo un gruppo meraviglioso: è la nostra forza”

In attesa di scendere in campo per la semifinale contro il Torino, il capitano della Primavera Dimo Krastev ha parlato a Sportitalia della sfida di semifinale coi granata: “La voglia di andare in finale è tanta. Siamo pronti per giocare contro il Torino, ci siamo riposati anche se il tempo era poco”.

“Loro sono molto forti e fisici, oggi sarà una battaglia. Il mister ci dà sempre una mano, ci spinge a fare qualcosa in più e noi lo ascoltiamo. Sono uno dei veterani ma quest’anno il nostro gruppo è meraviglioso ed è la nostra forza”.